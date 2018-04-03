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Должница в Коркино грозилась заколдовать приставов из-за пенсии
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Должница в Коркино грозилась заколдовать приставов из-за пенсии 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Жительница Коркино пригрозила судебным приставам чёрной магией после того, как недосчиталась половины пенсии, сообщают в пресс-центре регионального УФССП.
Исполнительное производство в отношении женщины возбудили после того, как автомобиль, владелицей которого она числилась, был около 20 раз замечен в нарушении ПДД, а оплаты штрафов не последовало. Приставы разыскали счёт должницы и стали списывать с него деньги. Женщина сообщила, что на счёт поступают социальные пособия, а штрафы она оплачивать не будет — автомобилем пользуется другой человек. Сотрудники УФССП предложили ей переоформить машину, а поскольку платы так и не поступило, обратили взыскание на пенсию должницы. Женщина вновь явилась в отдел в сопровождении нескольких подруг и потребовала вернуть все деньги.
«Получив отказ, должница перешла к активной фазе, и начала сыпать проклятиями направо и налево. Не увидев реакции, она пригрозилась заколдовать пристава так, что тот изменит постановление о взыскании 50 процентов пенсии и ограничится лишь двумя тысячами рублей. Когда и эта угроза не возымела действия, грозная пенсионерка-волшебница потрясла руками и сообщила, что «наколдую так, что ты (пристав) тут вообще работать не будешь!». После чего, продолжая выкрикивать проклятья, шумная компания удалилась», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что сталкиваться со странным поведением посетителей приходится приставам и в соседней Курганской области: один должник в ожидании приёма заснул на полу в кабинете так крепко. что разбудить его не могли в течение двух часов.
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