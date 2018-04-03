Ещё
Претенденты на должность главы Екатеринбурга будут защищать проекты перед горожанами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Претенденты на должность главы Екатеринбурга будут защищать проекты перед горожанами 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Участники конкурса на должность главы Екатеринбурга должны будут представить проекты по развитию города. Горожане смогут участвовать в обсуждении проекта, сообщила во вторник журналистам председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
"Будет объявлен конкурс. На него буду заявляться все, кто считает, что может управлять таким субъектом, как город Екатеринбург. Конкурсная комиссия будет получать биографии кандидатов и смотреть их заслуги. Самим кандидатам надо будет защищать проекты (по развитию города), с которыми они выходят на конкурс. Все граждане Екатеринбурга будут иметь возможность заслушивать эти проекты, они смогут высказать свое мнение", — сказала Бабушкина.
По ее словам, в других городах области, где внедрена подобная система, люди имели возможность заслушивать проекты, с которыми выходили конкурсанты. «Они писали письма, по интернету сообщали, какой из кандидатов понравился, какой им не понравился.
У кого программа неудовлетворительная, кто невнятно рассказывал о своем видении развития муниципального образования. Эта практика хорошо себя зарекомендовала, она будет и в Екатеринбурге», — добавила она.
Ранее сообщалось, что во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку, согласно которой в Екатеринбурге отменены прямые выборы главы города. Отныне его будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра.
ТАСС: последние новости
РБК: бюро кредитных историй сможет анализировать открытые профили пользователей ВК Лесная отрасль Дальнего Востока увеличивает собственный объем переработки древесины В приморском НКО предложили пригласить в ДФО индийцев вместо высланных рабочих из КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами130
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение