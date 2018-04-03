В честь Дня космонавтики россияне смогут написать письма на МКС

В преддверии Дня космонавтики россияне смогут написать письма на Международную космическую станцию, сообщает kp.ru . Проект получил название «Письма в космос».

«Здорово, что теперь у каждого есть возможность «поговорить» с космонавтами, работающими на орбите Земли. Для Олега Артемьева Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику», — заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Отправить послание на МКС можно до 11 апреля. Затем Артемьев и Шкаплеров выберут лучшее и ответят его адресату в прямом эфире в День космонавтики.