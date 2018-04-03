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В честь Дня космонавтики россияне смогут написать письма на МКС
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В честь Дня космонавтики россияне смогут написать письма на МКС 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В преддверии Дня космонавтики россияне смогут написать письма на Международную космическую станцию, сообщает kp.ru. Проект получил название «Письма в космос».
«Здорово, что теперь у каждого есть возможность «поговорить» с космонавтами, работающими на орбите Земли. Для Олега Артемьева и Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику», — заявили в пресс-службе Роскосмоса.
Отправить послание на МКС можно до 11 апреля. Затем Артемьев и Шкаплеров выберут лучшее и ответят его адресату в прямом эфире в День космонавтики.
Ранее сообщалось, что Роскосмос намерен сделать отечественный сегмент МКС автономным к 2021 году.
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