В честь Дня космонавтики россияне смогут написать письма на МКС 

В преддверии Дня космонавтики россияне смогут написать письма на Международную космическую станцию, сообщает kp.ru. Проект получил название «Письма в космос».
«Здорово, что теперь у каждого есть возможность «поговорить» с космонавтами, работающими на орбите Земли. Для Олега Артемьева и Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику», — заявили в пресс-службе Роскосмоса.
Отправить послание на МКС можно до 11 апреля. Затем Артемьев и Шкаплеров выберут лучшее и ответят его адресату в прямом эфире в День космонавтики.
Ранее сообщалось, что Роскосмос намерен сделать отечественный сегмент МКС автономным к 2021 году.