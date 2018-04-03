ЦБ предложил использовать блокчейн-платформу Финтеха в ЕАЭС

"Мы сейчас обсуждаем возможность создания новых технологий для… передачи сообщений и расчетов на пространстве ЕАЭС как наднациональной инфраструктуры. Это нам дало бы возможность использовать технологии распределенных реестров на уровне ЕАЭС-пространства, проводить расчеты и передавать финансовую информацию, не трогая существующие платежные системы", — сказала она.

"Обсуждение идет в активном русле, мы смотрим несколько качественных технологий, в том числе Мастерчейн. Думаю, в этом году мы уже обсудим варианты решения по этому проекту", — сообщила она.