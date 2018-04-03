ЦБ предложил использовать блокчейн-платформу Финтеха в ЕАЭС 

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России прорабатывает возможность использования блокчейн-платформы Мастерчейн (разрабатывается Ассоциацией Финтех совместно с ЦБ и российскими банками) для создания единого платежного пространства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на съезде Ассоциации российских банков.
"Мы сейчас обсуждаем возможность создания новых технологий для… передачи сообщений и расчетов на пространстве ЕАЭС как наднациональной инфраструктуры. Это нам дало бы возможность использовать технологии распределенных реестров на уровне ЕАЭС-пространства, проводить расчеты и передавать финансовую информацию, не трогая существующие платежные системы", — сказала она.
"Обсуждение идет в активном русле, мы смотрим несколько качественных технологий, в том числе Мастерчейн. Думаю, в этом году мы уже обсудим варианты решения по этому проекту", — сообщила она.