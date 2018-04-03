Ещё
«Яндекс» попался на продвижении запрещенных юридических услуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» попался на продвижении запрещенных юридических услуг 

Legal.Report 37 минут назад
ФАС России признала незаконной рекламу юридических услуг по оказанию помощи призывникам, распространяемую в поисковой системе "Яндекс".
В антимонопольное ведомство поступила жалоба общественной организации «Союз призывников России» на контекстную рекламу на «Яндексе». Сервис «Яндекс. Директ» показывал на сайте сообщения о юридических услугах по оказанию помощи призывникам, содержащие фразы: «Купить военник — Законно и с гарантией!», «Стоимость военника — Законно и с гарантией!», «Покупка военного билета законно — Консультация юриста», «Как скрываться от военкомата».
Как установила ФАС, объектом рекламирования выступали услуги по продаже военного билета, то есть официального документа, а также услуги по уклонению от призыва на военную службу. Между тем законом о рекламе не допускается реклама товаров, производство или реализация которых запрещены законодательством РФ. Также реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий. Таким образом, контекстная реклама услуг по продаже военных билетов и уклонения от призыва не допускается.
Комиссия ФАС нашла в действиях рекламораспространителя ООО «Яндекс» и рекламодателей ИП Сухарев М. А, ООО «Лайк Поддержка» нарушения п. 1. ст. 7 закона о рекламе (не допускается реклама товаров, производство или реализация которых запрещены законодательством РФ). Рекламодатель ООО «СПП» признан нарушившим п. 1 ч. 4 ст. 5 закона о рекламе (реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий).
Legal.Report: последние новости
Поправками в ТК введут внесудебный порядок взыскания задолженностей по зарплате Власти разрешили в некоторых случаях охотиться с вертолетов на копытных ВС дал разъяснения по взысканию судебных издержек и адвокатским услугам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами130
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение