«Яндекс» попался на продвижении запрещенных юридических услуг

ФАС России признала незаконной рекламу юридических услуг по оказанию помощи призывникам, распространяемую в поисковой системе "Яндекс"

В антимонопольное ведомство поступила жалоба общественной организации «Союз призывников России» на контекстную рекламу на «Яндексе». Сервис «Яндекс. Директ» показывал на сайте сообщения о юридических услугах по оказанию помощи призывникам, содержащие фразы: «Купить военник — Законно и с гарантией!», «Стоимость военника — Законно и с гарантией!», «Покупка военного билета законно — Консультация юриста», «Как скрываться от военкомата».

Как установила ФАС, объектом рекламирования выступали услуги по продаже военного билета, то есть официального документа, а также услуги по уклонению от призыва на военную службу. Между тем законом о рекламе не допускается реклама товаров, производство или реализация которых запрещены законодательством РФ . Также реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий. Таким образом, контекстная реклама услуг по продаже военных билетов и уклонения от призыва не допускается.

Комиссия ФАС нашла в действиях рекламораспространителя ООО «Яндекс» и рекламодателей ИП Сухарев М. А, ООО «Лайк Поддержка» нарушения п. 1. ст. 7 закона о рекламе (не допускается реклама товаров, производство или реализация которых запрещены законодательством РФ). Рекламодатель ООО «СПП» признан нарушившим п. 1 ч. 4 ст. 5 закона о рекламе (реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий).