«Бизнес предлагает решения, как избежать повторения „Зимней вишни“

«Одна из причин кемеровской беды — недостатки системы контроля (надзора) и незавершенность реформы в этой сфере. Нужно ускорить внедрение риск-ориентированного подхода, когда проверки концентрируются на объектах высокой категории риска — именно так можно повысить безопасность, не увеличивая административной нагрузки на добросовестных предпринимателей. Пожарный надзор в многофункциональных комплексах должен проходить в зависимости от сложности объекта и класса опасности, а проверочные мероприятия — проводиться в отношении абсолютно каждого бизнеса, работающего на территории объекта.

Распределение по степени риска именно физических объектов, а не только хозяйствующих субъектов — вот, что сегодня нужно. Это предусмотрено в проекте ФЗ „О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле“, рассматриваемого сейчас Государственной думой , и предпринимательские объединения полагают, что следует ускорить его принятие. Нужна также широкая профилактика. Внедрение проверочных листов поможет бизнесу выявлять и ликвидировать нарушения обязательных требований самостоятельно. Замена штрафа на предупреждение за первое нарушение придаст контрольно-надзорной деятельности профилактический, а не фискально-карательный характер. Бизнес и сам заинтересован в проверках, цель которых — именно помощь в профилактике нарушений, а не целенаправленный сбор штрафов.

Наш Координационный совет поддерживает правительственную инициативу по сохранению на 2019–2022 годы моратория на проведение плановых проверок в отношении малого и среднего бизнеса по отдельным видам государственного контроля. Распространение моратория именно на ограниченный перечень видов государственного контроля обязательно ускорит переход контрольно-надзорных органов на риск-ориентированный подход, а это серьезно уменьшит риск повторения трагических событий в Кемерове ».

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