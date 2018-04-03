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Из «Парк Хауса» в Волгограде экстренно эвакуировали всех посетителей
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Из «Парк Хауса» в Волгограде экстренно эвакуировали всех посетителей 

v1.ru 38 минут назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда в эти минуты эвакуируют всех посетителей и сотрудников торгового центар «Парк Хаус». В ТЦ сработала система экстренного оповещения, в итоге на улице, под дождем, оказались десятки людей.
В «Парк Хаусе» сегодня, 3 апреля, проходит организованная прокуратурой Волгоградсколй области проверка. Совместно с сотруднками испытательно-пожарной лаборатории прокуроры нагрянули в торговый центр в 10:00. Сначала специалисты прошлись по всем помещениям «Парк Хауса» осмотрели их на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.
Сотрудники ведомств нашли нарушения в батутном парке и на стрйке детской комнаты. Там были найдены быстро воспалменяемые леса.
В 11:00 в «Парк Хаусе» сработала система экстренного оповещения. На третьем этаже сразу включилась принудительная вентиляция, оставноились все лифты, открылись запасные выходны.
Эвакуация прошла в торговом центре Дзержинского района безпроволочек. Людей, вышедших на улицу, сотрудники охраны попросили удалить подальше от входа.
По словам продавцов, проверки в «Парк Хаусе» проводятмя регулярно.
— Буквально накаунуне трагедиив Кемерово у нас провперяли датчики, которые реагируют на задымление. Нам не разрешают использовать электрические чайники, микроволновки. За тем, чтобы на сети не было сверхнагрузки, нам запрещают использовать электроприборы. За свою безопасность мы абсолютно спокойны. Я даже сюда устроила свою дочь на работу, потому знаю наверняка — в «Парк Хаусе» работать и находиться безопасно, — рассказала одна из продавцов торгового центра.
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