Из «Парк Хауса» в Волгограде экстренно эвакуировали всех посетителей

Дзержинском районе Волгограда в эти минуты эвакуируют всех посетителей и сотрудников торгового центар «Парк Хаус». В ТЦ сработала система экстренного оповещения, в итоге на улице, под дождем, оказались десятки людей.

В «Парк Хаусе» сегодня, 3 апреля, проходит организованная прокуратурой Волгоградсколй области проверка. Совместно с сотруднками испытательно-пожарной лаборатории прокуроры нагрянули в торговый центр в 10:00. Сначала специалисты прошлись по всем помещениям «Парк Хауса» осмотрели их на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

Сотрудники ведомств нашли нарушения в батутном парке и на стрйке детской комнаты. Там были найдены быстро воспалменяемые леса.

В 11:00 в «Парк Хаусе» сработала система экстренного оповещения. На третьем этаже сразу включилась принудительная вентиляция, оставноились все лифты, открылись запасные выходны.

Эвакуация прошла в торговом центре Дзержинского района безпроволочек. Людей, вышедших на улицу, сотрудники охраны попросили удалить подальше от входа.

По словам продавцов, проверки в «Парк Хаусе» проводятмя регулярно.