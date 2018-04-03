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В Обручевском районе изучают информирующие тексты
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В Обручевском районе изучают информирующие тексты 

Обручевский меридиан 43 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
В Институте Пушкина успешно завершилось обучение одной группы и началось обучение еще двух групп по программе повышения квалификации «Технология создания информирующего текста».
Участники интерактивных занятий, проводимых в дистанционном формате, — это специалисты различных компаний, в чьи обязанности входит создание информационного контента для корпоративного сайта, сотрудники новостных редакций, руководители и специалисты, перед которыми стоит задача продвижения проектов, привлечения внимания широкой аудитории к результатам деятельности компании.
Лектор — Павел Катышев, доктор филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания филологического факультета Института Пушкина, автор более 160 научных трудов, автор онлайн-курсов по риторике и технологиям публичного выступления.
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