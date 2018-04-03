В Обручевском районе изучают информирующие тексты

В Институте Пушкина успешно завершилось обучение одной группы и началось обучение еще двух групп по программе повышения квалификации «Технология создания информирующего текста».

Участники интерактивных занятий, проводимых в дистанционном формате, — это специалисты различных компаний, в чьи обязанности входит создание информационного контента для корпоративного сайта, сотрудники новостных редакций, руководители и специалисты, перед которыми стоит задача продвижения проектов, привлечения внимания широкой аудитории к результатам деятельности компании.

Лектор — Павел Катышев, доктор филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания филологического факультета Института Пушкина, автор более 160 научных трудов, автор онлайн-курсов по риторике и технологиям публичного выступления.