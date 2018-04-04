Схождение Благодатного огня: как увидеть чудо своими глазами

7 апреля на телеканале НТВ в 13.15 по московскому времени состоится прямая трансляция из храма гроба Господня в Иерусалиме . Телезрители увидят одну из самых красочных христианских церемоний: схождение Благодатного огня.

Вот уже пятнадцать лет трансляция знакового для христианского мира события идет только на НТВ, собирая рекордную аудиторию. Сойдет ли огонь на этот раз? Случится ли снова чудо, к которому приковано внимание миллионов?

Каждый год в канун Пасхи по юлианскому календарю православные христиане становятся свидетелями этого чуда. Во время праздничной службы в небольшой часовне, где хранится Гроб Господень, вспыхивает Благодатный огонь, который тут же передают верующим. Вынос священного огня символизирует воскресшего Иисуса Христа

Время Пасхи исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает дату ее празднования переходящей. В этом году канун самого главного и древнейшего праздника совпал с другим большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы. Этот праздник православные и греко-католики отмечают 7 апреля ежегодно.

Прямая трансляция из Храма Гроба Господня — смотрите ее на НТВ 7 апреля в 13:15 по московскому времени!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие основные «пасхальные» термины нужно знать

Анализируй чудо. Тайна Благодатного огня и не только