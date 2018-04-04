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Схождение Благодатного огня: как увидеть чудо своими глазами
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Схождение Благодатного огня: как увидеть чудо своими глазами 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
7 апреля на телеканале НТВ в 13.15 по московскому времени состоится прямая трансляция из храма гроба Господня в Иерусалиме. Телезрители увидят одну из самых красочных христианских церемоний: схождение Благодатного огня.
Вот уже пятнадцать лет трансляция знакового для христианского мира события идет только на НТВ, собирая рекордную аудиторию. Сойдет ли огонь на этот раз? Случится ли снова чудо, к которому приковано внимание миллионов?
Каждый год в канун Пасхи по юлианскому календарю православные христиане становятся свидетелями этого чуда. Во время праздничной службы в небольшой часовне, где хранится Гроб Господень, вспыхивает Благодатный огонь, который тут же передают верующим. Вынос священного огня символизирует воскресшего Иисуса Христа.
Время Пасхи исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает дату ее празднования переходящей. В этом году канун самого главного и древнейшего праздника совпал с другим большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы. Этот праздник православные и греко-католики отмечают 7 апреля ежегодно.
Прямая трансляция из Храма Гроба Господня — смотрите ее на НТВ 7 апреля в 13:15 по московскому времени!
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