«Это чудо, которое ослепительнее любого огня»

«Феномен, который описывается как „благодатный огонь“, или, как у греков принято называть, „святой свет“, возник относительно поздно, в конце IX века.

Более ранние свидетельства, примерно с V века, говорят о богослужебном обряде, отнюдь не чудодейственном: на месте погребения Спасителя зажигаются свечи в знак того, что Христос, как Свет, воскресает. Дело в том, что Свет — древнейший образ, можно сказать, одно из имен Христа, сошедшего во тьму и ад, чтобы вывести оттуда всех людей, освободить нас от смерти. В Евангелии от Иоанна сказано: „И свет во тьме светит, и тьма не объяла его“ (Ин. 1:5). Из глубины тьмы выходит Свет, символизируемый огнем свечи, „святой свет“ — и это есть образ победы Христа как Света над тьмой смерти.

Но с конца IX века появляются описания, которые утверждают, что этот свет зажигается сам. С этого времени представления разделяются: кто-то считает, что он действительно чудесного происхождения, а кто-то — что это просто продолжение того самого древнего богослужебного обряда, который лишь символизирует явление Христа как Света. И очень жаль, что сейчас этот спор принял такой нездоровый, истерический характер, причем с обеих сторон.

Конечно, представление о чуде как некотором внешнем, принудительном эффекте, не зависящем от веры, совершенно не соотносится с Евангелием и с образом Христа, который категорически отвергал чудеса и знамения, когда его просили их показать. Но в то же время, на мой взгляд, не следует увлекаться такой разоблачительной тенденцией. Можно определенно сказать, что это дело рук человеческих, но не придавать этому характера какого-то скандала и разоблачения, которое тут же должно всех „поставить на место“ и все прояснить, — это неблагодарное занятие.

Причины этой истерии в том, что мы, к сожалению, мало говорим о Воскресении Христа, а больше — о символах или, так сказать, спецэффектах, которые имеют, конечно, рукотворный характер и отводят внимание людей от главного — что чудо Воскресения не принудительно, как и вообще чудо веры, как откровение о Боге в человеке. Это чудо, которое ослепительнее любого огня, когда человека озаряет ощущение, что Бог не просто есть, а Бог живой, он соотносится с человеком, и Христос — это явление Бога Отца, Сына Отца. Наша вера не нуждается в дополнительных доказательствах и спецэффектах, она сама в себе имеет этот огонь, о котором Афанасий Фет сказал, что он в груди нашей „сильней и ярче всей вселенной“.

В последние годы вокруг темы схождения Благодатного огня возникает много дискуссий. Это связано с ослаблением настоящей, подлинной веры, с суетой, которая захлестывает мир и требует чудес. Две тысячи лет назад было сказано апостолом Павлом, что „иудеи требуют знамений, и эллины ищут мудрости“ (1 Кор. 1:22). И сейчас это обострилось в связи с напряженным состоянием мира, когда люди хватаются за соломинку, хотят хоть в чем-то иметь твердую надежду, не понимая, что надежность и сила веры заключается совершенно в другом.

Чтобы эту силу обрести, человек должен совершить усилие веры. Да, вера и благодать — это дар, но это не значит, что он дается автоматически тому, кто совершенно не пытается ему открыться и его принять. Пастернак говорил даже о Воскресении, что это усилие: „Смерть можно будет побороть усильем Воскресенья“. То, что Христос воскресает — это великая тайна, но это не происходит автоматически, естественным путем оживления его тела. Воскресение — это совсем другое, это преображение, внутреннее изменение. И люди часто этого не хотят, а хотят легкого, удобного, чего-то в стиле шоу и спецэффектов.

Так что благодатный огонь — это очень „удобное чудо“, коммерчески идеальное. Не только в денежном смысле, а вот в этом угождении самым невзыскательным зрителям. Не хочется их огорчать и унижать, так как это легко превратить в некое издевательство над людьми, мол, они поклоняются огню, этого не нужно, надо людям помочь обрести подлинную веру. Я вспоминаю слова из акафиста Богородице: „Радуйся, огню поклонение угасившая“. В любой форме не надо поклоняться вещественным началам мира сего. Конечно, наша вера проявляется во всем, и чудеса могут быть и в материальном мире. Но чудо не должно быть показательным: „Вот вам!“. Повторяю, это то, что Христос отвергал.

Недавно один армянский священник заявил, о том, что „патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в благодатном огне нет“. Есть и более авторитетные личности, которые высказывались на эту тему, по меньшей мере, начиная с XVIII века. Епископ Порфирий (Успенский), наш знаменитый исследователь Востока, прямо говорил, что этот огонь зажигают от внутренней спрятанной лампадки, и что именно народное суеверие, превратившееся в привычку, не дает возможности это прояснить, потому что это вызовет бунт, крики, деструкцию.

Поэтому надо начинать не с изобличения суеверий, а с просвещения. Нужно явление силы Христовой, чтобы это постепенно встало на свое место, превратилось в то, с чего начиналось, — в символическое возжжение светильника и распространение его света среди верующих через возжигание свечей друг от друга, — но перестало бы носить несколько истерический характер. Но когда это „чудо“ пропагандируется, когда из этого символа делают „наш ответ олимпийскому огню“, в этом есть какая-то искусственность. Не надо играть на человеческих слабостях. Люди слишком легко увлекаются».