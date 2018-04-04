Ещё
Анализируй чудо. Тайна Благодатного огня и не только
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анализируй чудо. Тайна Благодатного огня и не только 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В преддверии Пасхи РЕН ТВ посвятил цикл своих передач тем темам, которые волнуют как теософов и религиоведов, так и нас с вами, простых смертных, пытающихся разобраться в том, осталось ли в нашей жизни место для чудес.
6 апреля в 11.00 документальный проект «Теория невероятности — какие чудеса были на самом деле?» расставит точки над «i» в ряде острейших тем. Так, ученые доказали: «10 казней египетских», описанных в Библии, произошли на самом деле. Нашлось достоверное объяснение «кровавым рекам» и нашествиям паразитов, тьме над долиной Нила и гибели первенцев в каждой семье. Смогли ли современные эксперты подтвердить и другие легендарные чудеса? Всемирный потоп, гибель городов Содом и Гоморра, вода, которую Моисей высек из камня, манна небесная, разрушение стен Иерихона — что из этого было на самом деле? Какие версии существуют на этот счет? И возможно ли жить по 900 лет, как библейские старцы? Узнайте ответы в новом документальном спецпроекте на РЕН ТВ.
В 13:00 на смену первому проекту придет второй — на острую, болезненную тему, недавно ставшую поводом для серьезных споров и спекуляций. В спецпроекте «Анализируй чудо. Сойдет ли благодатный огонь?» журналисты канала попробуют все расставить по своим местам.
Реставрация Гроба Господня: к чему приведет проникновение археологов в самую почитаемую христианскую святыню? Чем является странный знак на небе, появившийся в момент вскрытия реставраторами крышки Гроба — обычным природным явлением, или предвестником Апокалипсиса? Почему в декабре прошлого года не произошло главное католическое чудо — не закипела кровь святого Януария? Из-за чего засыхает в Иерусалиме знаменитый Мамврийский дуб? Что нашли археологи в священной Кувуклии? Что такое Благодатный огонь, и как на самом деле происходит это великое чудо? Эксклюзивные интервью экспертов, уникальные эксперименты и шокирующие видеосвидетельства — все это вы увидите в документальном спецпроекте.
В 14.05 начнется еще один документальный спецпроект: «Доказательства Бога». Мироточащие иконы, самовоспламенение пасхального огня, изменение физических свойств крещенской воды. Эти явления не раз подвергались критике со стороны официальной науки, однако ученые до сих пор не могут дать им убедительного разъяснения. Сегодня представители научного сообщества все чаще настаивают на принятии новой парадигмы, в основе которой — некий «центр управления мирами».
Что это? И можно ли с его помощью доказать или опровергнуть существование Бога? В документальном спецпроекте «Доказательства Бога» РЕН ТВ проведет собственное расследование, собрав самые невероятные явления и наиболее смелые научные теории — чтобы выяснить, действительно ли нашим миром управляют Высшие Силы.
В 17:00 вас ждет продолжение шокирующего проекта: «Новые доказательства Бога». Выдающиеся ученые прежних времен сочетали преданность науке с верностью религии. Даже Чарльз Дарвин верил в Бога и собирался стать пастором! Новейшие исследования также показали: в основе происхождения всего живого лежит уникальная Матрица, наводящая на мысль о существовании Высшего Разума.
Неужели наука и религия не противоречат друг другу? Что удалось открыть астрофизикам за последние десятилетия? Почему они уверены, что Вселенная кем-то создана — и подчиняется своему Творцу и сейчас? Кто «подсказывает» людям сдать билеты на рейсы, которые затем терпят катастрофу? Отчего крещенская купель меняет состояние окунувшихся в нее людей? И как в КГБ проверяли, существует ли жизнь после смерти? Узнайте в документальном спецпроекте «Новые доказательства Бога» на РЕН ТВ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Благодатный огонь: чудо или мистификация
Священник заявил, что раскрыл тайну схождения Благодатного огня
Вечерняя Москва: последние новости
Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Ольза Бузова примет участие в шоу по поиску мужа Крещение Руси. Премьера исторического проекта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив206
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Россия испытала противоспутниковое оружие109
Российские корабли восхитили американцев123
Доллар достигнет пика24
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение