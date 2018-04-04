Анализируй чудо. Тайна Благодатного огня и не только

В преддверии Пасхи РЕН ТВ посвятил цикл своих передач тем темам, которые волнуют как теософов и религиоведов, так и нас с вами, простых смертных, пытающихся разобраться в том, осталось ли в нашей жизни место для чудес.

6 апреля в 11.00 документальный проект «Теория невероятности — какие чудеса были на самом деле?» расставит точки над «i» в ряде острейших тем. Так, ученые доказали: «10 казней египетских», описанных в Библии, произошли на самом деле. Нашлось достоверное объяснение «кровавым рекам» и нашествиям паразитов, тьме над долиной Нила и гибели первенцев в каждой семье. Смогли ли современные эксперты подтвердить и другие легендарные чудеса? Всемирный потоп, гибель городов Содом и Гоморра, вода, которую Моисей высек из камня, манна небесная, разрушение стен Иерихона — что из этого было на самом деле? Какие версии существуют на этот счет? И возможно ли жить по 900 лет, как библейские старцы? Узнайте ответы в новом документальном спецпроекте на РЕН ТВ.

В 13:00 на смену первому проекту придет второй — на острую, болезненную тему, недавно ставшую поводом для серьезных споров и спекуляций. В спецпроекте «Анализируй чудо. Сойдет ли благодатный огонь?» журналисты канала попробуют все расставить по своим местам.

Реставрация Гроба Господня: к чему приведет проникновение археологов в самую почитаемую христианскую святыню? Чем является странный знак на небе, появившийся в момент вскрытия реставраторами крышки Гроба — обычным природным явлением, или предвестником Апокалипсиса? Почему в декабре прошлого года не произошло главное католическое чудо — не закипела кровь святого Януария? Из-за чего засыхает в Иерусалиме знаменитый Мамврийский дуб? Что нашли археологи в священной Кувуклии? Что такое Благодатный огонь, и как на самом деле происходит это великое чудо? Эксклюзивные интервью экспертов, уникальные эксперименты и шокирующие видеосвидетельства — все это вы увидите в документальном спецпроекте.

В 14.05 начнется еще один документальный спецпроект: «Доказательства Бога». Мироточащие иконы, самовоспламенение пасхального огня, изменение физических свойств крещенской воды. Эти явления не раз подвергались критике со стороны официальной науки, однако ученые до сих пор не могут дать им убедительного разъяснения. Сегодня представители научного сообщества все чаще настаивают на принятии новой парадигмы, в основе которой — некий «центр управления мирами».

Что это? И можно ли с его помощью доказать или опровергнуть существование Бога? В документальном спецпроекте «Доказательства Бога» РЕН ТВ проведет собственное расследование, собрав самые невероятные явления и наиболее смелые научные теории — чтобы выяснить, действительно ли нашим миром управляют Высшие Силы.

В 17:00 вас ждет продолжение шокирующего проекта: «Новые доказательства Бога». Выдающиеся ученые прежних времен сочетали преданность науке с верностью религии. Даже Чарльз Дарвин верил в Бога и собирался стать пастором! Новейшие исследования также показали: в основе происхождения всего живого лежит уникальная Матрица, наводящая на мысль о существовании Высшего Разума.

Неужели наука и религия не противоречат друг другу? Что удалось открыть астрофизикам за последние десятилетия? Почему они уверены, что Вселенная кем-то создана — и подчиняется своему Творцу и сейчас? Кто «подсказывает» людям сдать билеты на рейсы, которые затем терпят катастрофу? Отчего крещенская купель меняет состояние окунувшихся в нее людей? И как в КГБ проверяли, существует ли жизнь после смерти? Узнайте в документальном спецпроекте «Новые доказательства Бога» на РЕН ТВ.

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