Социальные работники проверили встречу для семей Вороновского 

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Сотрудники Отделения дневного пребывания Центра социального обслуживания «Щербинский» в поселении Вороновское провели мероприятие «Родительская приемная». Информацию об этом 2 апреля сообщили в учреждении.
— Для гостей встречи была подготовлена обширная программа. Родители смогли подробно узнать об услугах, которыми можно воспользоваться в Отделении ранней профилактики семейного не благополучия. Кроме того, для детей младшей возрастной группы сотрудники центра подготовили игротеку, — прокомментировали представители ЦСО «Щербинский».
Они добавили, что в рамках мероприятия все желающие смогли посетить психолога и задать вопросы специалисту.