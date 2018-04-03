Социальные работники проверили встречу для семей Вороновского

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Сотрудники Отделения дневного пребывания Центра социального обслуживания «Щербинский» в поселении Вороновское провели мероприятие «Родительская приемная». Информацию об этом 2 апреля сообщили в учреждении.

— Для гостей встречи была подготовлена обширная программа. Родители смогли подробно узнать об услугах, которыми можно воспользоваться в Отделении ранней профилактики семейного не благополучия. Кроме того, для детей младшей возрастной группы сотрудники центра подготовили игротеку, — прокомментировали представители ЦСО «Щербинский».

Они добавили, что в рамках мероприятия все желающие смогли посетить психолога и задать вопросы специалисту.