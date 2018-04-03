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В ЦБ предложили вести расчеты в ЕАЭС через блокчейн
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В ЦБ предложили вести расчеты в ЕАЭС через блокчейн 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Иллюстрация: MBTMag
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Банк России ведет обсуждение возможности создания системы расчетов в Евразийском экономическом союза на основе технологии распределенного реестра, в частности на основе проекта «Мастерчейн».
Об этом в своем выступлении на съезде Ассоциации российских банков заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Мы сейчас обсуждаем возможность создания новых технологий для передачи сообщений и расчетов на пространстве ЕАЭС как наднациональной инфраструктуры. Это нам дало бы возможность использовать технологии распределенных реестров на уровне ЕАЭС— пространства, проводить расчеты и передавать финансовую информацию, не трогая существующие платежные системы.
Обсуждение идет в активном русле, мы смотрим несколько качественных технологий, в том числе „Мастерчейн“. Думаю, в этом году мы уже обсудим варианты решения по этому проекту». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Российская Ассоциация «ФинТех» опубликовала «белую книгу» по платформе «Мастерчейн» в августе 2017 г.
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