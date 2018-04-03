В ЕАЭС обсуждается создание расчетной системы на базе блокчейн

ЦБ обсуждает создание системы расчетов и передачи сообщений в ЕАЭС на базе технологии распределенного реестра, сообщила на съезде Ассоциации российских банков превый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

«Мы обсуждаем использование цифровых технологий для создания системы передачи сообщений и расчетов на уровне ЕАЭС. Это будет наднациональная структура. Мы можем использовать новые технологии, такие как распределенные реестры, например, токены, чтобы на уровне пространства ЕАЭС проводить расчеты и передавать информацию, не трогая те платежные системы, которые в каждой стране построены», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, регулятор рассматривает возможность использования уже существующих технологий, таких как master chain.

«В этом году мы надеемся обсудить с вами как с участниками рынка варианты решения такого сложного, но важного проекта», — отметила Скоробогатова.