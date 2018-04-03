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Потолок обваливается на головы жильцов в Павловском Посаде
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Потолок обваливается на головы жильцов в Павловском Посаде 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Павловском Посаде из‐за протекающих крыш потолки падают прямо на головы жильцов. В ситуации разбиралась съемочная группа телеканала «360».
Все текло. В любой момент все прорвется, и если
что-то  еще будет литься, я думаю, что это и дальше может все отвалиться, и дальше
— местная жительница.
А дальше вода с протекающей кровли по потолкам и стенам подберется к проводке.
Звонила, плакала. Внук приходит из другой комнаты: «Бабушка, у меня из розетки вода течет»
— местная жительница.
Протекающие крыши в Павловском Посаде — проблема не одного дома. На себе это прочувствовала и съемочная группа «360». Увесистый кусок штукатурки обрушился прямо на оператора. Отправившись в управляющую компанию, съемочная группа не застала на месте руководителя — она на больничном. Заместитель есть, но о проблеме не знает.
Крышу меняли полностью, скорее всего, не сотрудники ЖКО, а подрядная организация
Валерий Еремеев, заместитель начальника УК «Жилой дом».
Подрядную организацию нанимает управляющая компания, но заместитель начальника считает, что дело не в этом.
Здесь скорее всего погодные условия, которые этой зимой сложились
— Валерий Еремеев, заместитель начальника УК «Жилой дом».
Поехать на место он согласился, а оценив ситуацию, пообещал привести дом в порядок.
В течение
дней, мы с жителями свяжемся и дадим ответ, когда будет хотя бы комиссия.
День-два  и решится вопрос, когда будут проводиться
какие-либо
работы
— Валерий Еремеев, заместитель начальника УК «Жилой дом».
Подробности — в сюжете «360».
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