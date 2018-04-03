Потолок обваливается на головы жильцов в Павловском Посаде

В Павловском Посаде из‐за протекающих крыш потолки падают прямо на головы жильцов. В ситуации разбиралась съемочная группа телеканала «360».

Все текло. В любой момент все прорвется, и если

что-то еще будет литься, я думаю, что это и дальше может все отвалиться, и дальше

— местная жительница.

А дальше вода с протекающей кровли по потолкам и стенам подберется к проводке.

Звонила, плакала. Внук приходит из другой комнаты: «Бабушка, у меня из розетки вода течет»

— местная жительница.

Протекающие крыши в Павловском Посаде — проблема не одного дома. На себе это прочувствовала и съемочная группа «360». Увесистый кусок штукатурки обрушился прямо на оператора. Отправившись в управляющую компанию, съемочная группа не застала на месте руководителя — она на больничном. Заместитель есть, но о проблеме не знает.

Крышу меняли полностью, скорее всего, не сотрудники ЖКО, а подрядная организация

Подрядную организацию нанимает управляющая компания, но заместитель начальника считает, что дело не в этом.

Здесь скорее всего погодные условия, которые этой зимой сложились

— Валерий Еремеев, заместитель начальника УК «Жилой дом».

Поехать на место он согласился, а оценив ситуацию, пообещал привести дом в порядок.

В течение

дней, мы с жителями свяжемся и дадим ответ, когда будет хотя бы комиссия.

День-два и решится вопрос, когда будут проводиться

какие-либо

работы

— Валерий Еремеев, заместитель начальника УК «Жилой дом».

Подробности — в сюжете «360».