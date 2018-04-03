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В Савелках начался месячник весеннего благоустройства
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В Савелках начался месячник весеннего благоустройства 

Савелки 43 минуты назад
Фото: Савелки
Коммунальные службы Зеленограда приступили к традиционным работам по приведению в порядок территорий округа после зимы. В рамках месячника весеннего благоустройства 14 и 21 апреля в городе пройдут общегородские субботники.
В районе Савелки в ходе субботников запланированы работы по прогребанию газонов, уборке дворов и озелененных территорий, удалению сухостоя. Также будут выполняться работы по приведению в порядок территорий образовательных и социальных учреждений, предприятий и организаций, ремонту малых архитектурных форм, газонных ограждений, очистке рекламных щитов и удалению объявлений с опор наружного освещения. Для вывоза мусора будет привлечено 10 единиц техники.
Жители района Савелки, желающие принять участие в субботнике, по вопросу получения инвентаря могут обратиться в ГБУ «Жилищник района Савёлки» в корпусах №№ 617, 521, 365, тел. 8-499-736-78-86.
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