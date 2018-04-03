В Ростовской области назначен новый главный ветврач 

Сегодня в Ростовской области назначили нового начальника регионального управления ветеринарии. Главным государственным ветеринарным инспектором области стал Владимир Жилин. Указ об этом подписал губернатор Василий Голубев. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Жилин окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария». До этого он занимал должность директора Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных, а также работал в различных должностях в управлении ветеринарии по региону.