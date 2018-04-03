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Назначен главный ветврач Ростовской области
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Назначен главный ветврач Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Начальником управления ветеринарии Ростовской области — главным государственным ветеринарным инспектором региона назначен Владимир Жилин.
Согласно информации из официальных источников, указ о назначении главного ветврача Дона подписал 3 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Владимир Жилин окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария».
Возглавлял Ростовскую областную станцию по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом, занимал ряд должностей в областном управлении ветеринарии.
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