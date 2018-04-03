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Проект по выращиванию овощей в Наро‐Фоминске принесет в бюджет 81,5 млн рублей
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Проект по выращиванию овощей в Наро‐Фоминске принесет в бюджет 81,5 млн рублей 

360tv.ru 46 минут назад
Инвесторы приходят в Подмосковье все с большей охотой, благодаря поддержке правительства Московской области, которая предоставляет земли под крупные и малые инвестпроекты представителям бизнеса, сообщила пресс‐служба Минмособлимущества.
В ближайшие шесть лет в  Наро-Фоминске
на земельном участке площадью 2347 га вырастет комплекс по производству овощей открытого грунта — четыре овощехранилища, цех переработки и фасовки продукции, а также теплицы для выращивания рассады, поскольку Минмособлимущество обеспечило передачу земли компании
«МосАгроФуд-Н»
для реализации бизнеса по развитию овощеводства в Московской области
Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области.
Аверкиев добавил, что инвесторы планируют выращивать овощи с использованием современных технологий, что позволит сформировать непрерывный цикл производства — от выращивания овощей до поставки их в сети в упакованном и расфасованном виде. К 2024 году в бюджет области поступит 81,5 миллион рублей, появится 85 рабочих мест, а годовой объем капусты, моркови, свеклы и картофеля, выпускаемых производственным комплексом, составит 40 тысяч тонн.
В последнее время увеличилось количество инвесторов, которые готовы организовать свой бизнес в Подмосковье. Масштабные проекты необходимы области, потому что любой новый проект — это, прежде всего, инвестиции, которые повышают экономический уровень региона, обеспечивают людей рабочими местами и продукцией, а с реализацией проекта появляются новые возможности для подрастающего поколения
— Андрей Аверкиев.
В 2017 году в Московской области передано порядка 3000 га земли под семь инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.
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