Проект по выращиванию овощей в Наро‐Фоминске принесет в бюджет 81,5 млн рублей

Инвесторы приходят в Подмосковье все с большей охотой, благодаря поддержке правительства Московской области , которая предоставляет земли под крупные и малые инвестпроекты представителям бизнеса, сообщила пресс‐служба Минмособлимущества.

В ближайшие шесть лет в Наро-Фоминске

на земельном участке площадью 2347 га вырастет комплекс по производству овощей открытого грунта — четыре овощехранилища, цех переработки и фасовки продукции, а также теплицы для выращивания рассады, поскольку Минмособлимущество обеспечило передачу земли компании

«МосАгроФуд-Н»

для реализации бизнеса по развитию овощеводства в Московской области

Аверкиев добавил, что инвесторы планируют выращивать овощи с использованием современных технологий, что позволит сформировать непрерывный цикл производства — от выращивания овощей до поставки их в сети в упакованном и расфасованном виде. К 2024 году в бюджет области поступит 81,5 миллион рублей, появится 85 рабочих мест, а годовой объем капусты, моркови, свеклы и картофеля, выпускаемых производственным комплексом, составит 40 тысяч тонн.

В последнее время увеличилось количество инвесторов, которые готовы организовать свой бизнес в Подмосковье. Масштабные проекты необходимы области, потому что любой новый проект — это, прежде всего, инвестиции, которые повышают экономический уровень региона, обеспечивают людей рабочими местами и продукцией, а с реализацией проекта появляются новые возможности для подрастающего поколения

— Андрей Аверкиев.

В 2017 году в Московской области передано порядка 3000 га земли под семь инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.