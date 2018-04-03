Проект по выращиванию овощей в Наро-Фоминске принесет бюджету Подмосковья более 80 млн руб. к 2024 г.

Проект по выращиванию овощей в Наро-Фоминске , как ожидается, принесет бюджету Подмосковья более 80 млн руб. к 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества.

«В ближайшие шесть лет в Наро-Фоминске на земельном участке площадью 2 тыс. 347 га вырастет комплекс по производству овощей открытого грунта — четыре овощехранилища, цех переработки и фасовки продукции, а также теплицы для выращивания рассады, поскольку Минмособлимущество обеспечило передачу земли компании «МосАгроФуд-Н» для реализации бизнеса по развитию овощеводства в Московской области. Инвесторы планируют выращивать овощи с использованием современных технологий, что позволит сформировать непрерывный цикл производства — от выращивания овощей до поставки их в сети в упакованном и расфасованном виде. К 2024 г. в бюджет области поступит 81,5 млн руб., появится 85 рабочих мест, а годовой объем капусты, моркови, свеклы и картофеля, выпускаемых производственным комплексом, составит 40 тыс. тонн», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев , слова которого приводятся в сообщении.

Министр добавил, что в последнее время увеличилось количество инвесторов, которые готовы организовать свой бизнес в Подмосковье. «Масштабные проекты необходимы области, потому что любой новый проект — это, прежде всего, инвестиции, которые повышают экономический уровень региона, обеспечивают людей рабочими местами и продукцией, а с реализацией проекта появляются новые возможности для подрастающего поколения. В 2017 г. мы передали порядка 3 тыс. га земли под семь инвестпроектов в сфере сельского хозяйства и через пару лет надеемся увидеть результат», — заключил А. Аверкиев.