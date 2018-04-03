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Воронежская область готовится к паводкам из-за резкого потепления
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Воронежская область готовится к паводкам из-за резкого потепления 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Воронежская область готовится к паводкам из-за резкого потепления, сообщили в пресс-службе облправительства 2 апреля.
Врио главы региона Александр Гусев поручил держать ситуацию на контроле. Еще одно поручение касалось дорожной ситуации в преддверии и в сам праздник Пасхи.
«Просьба посмотреть те затруднения, которые у нас есть и на областных, и на федеральных дорогах, в частности, в сторону Анны у нас есть проблемы с мостами. Давайте мы по максимуму сделаем так, чтобы регулирование движения проходило с возможностью беспрепятственного проезда. И, конечно, расчистка дорог на кладбища — это отдельная тема для наших руководителей муниципальных образований», — отметил Александр Гусев.
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