Воронежская область готовится к паводкам из-за резкого потепления

Воронежская область готовится к паводкам из-за резкого потепления, сообщили в пресс-службе облправительства 2 апреля.

Врио главы региона Александр Гусев поручил держать ситуацию на контроле. Еще одно поручение касалось дорожной ситуации в преддверии и в сам праздник Пасхи.

«Просьба посмотреть те затруднения, которые у нас есть и на областных, и на федеральных дорогах, в частности, в сторону Анны у нас есть проблемы с мостами. Давайте мы по максимуму сделаем так, чтобы регулирование движения проходило с возможностью беспрепятственного проезда. И, конечно, расчистка дорог на кладбища — это отдельная тема для наших руководителей муниципальных образований», — отметил Александр Гусев.