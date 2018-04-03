Как не сесть в лужу: Нижний Новгород заливает водой (ФОТО) 

Вслед за долгожданным потеплением в Нижний Новгород пришло наводнение. Судя по прогнозам синоптиков, потопы, реки талой воды и огромные грязевые лужи станут спутниками горожан на протяжении нескольких ближайших недель.
Пока одна часть местных жителей возмущается, другая воспринимает сложившуюся ситуацию с юмором и оставляет искрометные комментарии в социальных сетях.
«Надо было ЧМ не по футболу, а по гребле проводить», — с задором написала пользовательница соцсети «ВКонтакте» Евгения Воронькова.
Другой комментатор, Антон Веркин, сострил: «Если ты не едешь на море — море приедет к тебе».
По сообщениям нижегородцев, гигантские лужи образовались на улицах Гордеевской, Маршала Казакова, Гаугеля, а также в районе Московского шоссе.
Несмотря на шквал веселых сообщений в социальных сетях, большинство горожан недовольно обстановкой на дорогах и отмечают, что каждый раз по весне «одно и тоже».
Напомним, нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.
Фото: vk.com