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Сотрудники Air France начали двухдневную забастовку
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Сотрудники Air France начали двухдневную забастовку 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Сотрудники авиакомпании Air France приступили во вторник к проведению двухдневной забастовки — очередной из большой серии, начатой еще в прошлом году. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP). Стачка проводится по призыву 11 профсоюзов, представленных на предприятии. В ней принимают участие представители всех профессий — от летного персонала до офисных работников.
Трудящиеся требуют повышения оплаты труда на 6%, однако дирекция главного французского авиаперевозчика согласна только на 1% увеличения зарплаты и некоторое повышение премий пилотам с учетом личных показателей. Профсоюзы напоминают в этой связи руководству, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии, однако финансово-экономические показатели ее с того времени значительно улучшились. Даже в марте, несмотря на два дня забастовки, пассажиропоток увеличился у компании в целом на 5,4%.
Как подчеркнула во вторник компания, предыдущие семь дней забастовок, проведенных в этом году начиная с середины февраля, уже «нанесли ей ущерб в €170 млн». Профсоюзы предупредили, что, если их требования не будут удовлетворены, они продолжат аналогичные двухдневные забастовки 17-18 апреля и 23-24 апреля.
В ходе нынешней стачки будет отменена в целом примерно четверть рейсов. Air France сообщила, что намерена обеспечить не менее 65% дальне— и 80% среденемагистральных и ближних рейсов. По данным Управления парижских аэропортов, все рейсы в Россию и из нее будут во вторник отправлены и приняты.
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