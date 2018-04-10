Руководство Air France пошло навстречу требованиям о повышении зарплаты

Сотрудники Air France, устраивая забастовки, требуют увеличения зарплаты на 6% в качестве компенсации инфляции. В дни стачек авиакомпании выполняет примерно 75% от штатной летной программы.

"Air France и ее клиенты завтра переживут седьмой день забастовки за шесть недель… Эти забастовки приводят к значительным коммерческим и операционным последствиям, разрушают имидж и результаты компании. Они создают нагрузку на работающие команды, которые сталкиваются с недовольными и разочарованными клиентами, и возбуждают внутренние трения", — говорится в заявлении.

Ранее во вторник стало известно, что ущерб, который понесла компания за семь дней забастовок, оценивается примерно в 170 миллионов евро.

"В духе диалога и ответственности руководство Air France предлагает профсоюзным организациям начать переговоры о росте зарплаты в период с 2019 по 2021 годы. Эти переговоры позволят заключить «соглашение о росте» (зарплаты)", — отмечается в документе.

Чтобы разрешить возникший конфликт, «руководство предложит принять часть мер по увеличению с 1 апреля окладов на 1%, что приведет к тому, что в 2018 году зарплаты будут увеличены на 2%».

Переговоры с профсоюзами должны начаться в четверг, 12 апреля.

Авиакомпания Air France была основана 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.