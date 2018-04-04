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Работники Air France объявили о планах провести четыре забастовки с 17 по 24 апреля
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Работники Air France объявили о планах провести четыре забастовки с 17 по 24 апреля 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Работники французской авиакомпании Air France намерены провести еще четыре дня забастовок в период с 17 по 24 апреля в дополнение к уже объявленным ранее трем дням стачки 7, 10 и 11 апреля. Об этом сообщили в среду в совместном заявлении десять профсоюзов отрасли.
Об этом решении работники Air France объявили после состоявшейся в среду встречи профсоюзной делегации с руководством компании. Обвинив дирекцию в «отсутствии реальных предложений» и «нежелании начинать переговоры», они приняли решение назначить еще четыре забастовочных дня на конец этого месяца. «Администрация настаивает на конфронтации и берет на себя ответственность за продолжение забастовки», — считают в профсоюзах.
Теперь работники Air France намерены бастовать 7, 10-11, 17-18 и 23-24 апреля. Эти сроки совпадают с датами проводящейся одновременно во Франции двухмесячной забастовкой железнодорожников, которые начиная с апреля по два дня в неделю устраивают массовые стачки, парализующие движение поездов по всей стране.
Протесты Air France
За последние два месяца работники Air France провели уже несколько масштабных акций протеста против условий труда. Профсоюзы, летный и наземный технический персонал компании требуют увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство согласно лишь на общую добавку к зарплате в 1%, плюс возможность повышения персональных выплат летному персоналу на 1,4%.
По словам сотрудников авиаперевозчика, повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. По мнению профсоюзов, компания за это время улучшила свое финансовое положение и вполне может компенсировать снижение покупательной способности зарплаты ее работников.
В самой компании неоднократно выражали сожаление в связи с решениями профсоюзов продолжать протесты. Генеральный директор авиакомпании Франк Тернер считает требования профсоюзов «необоснованными и нереалистичными». Подобные расходы, согласно его данным, обойдутся Air France в €240 млн  Последняя забастовка персонала Air France прошла 4 апреля — тогда в общей сложности было отменено порядка 25% рейсов компании. Больше всего акция протеста отразилась на отправке среднемагистральных самолетов из парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль — там были отменены 30% таких рейсов. Вылеты на дальние расстояния, а также региональные перелеты из второго парижского аэропорта Орли и региональных воздушных гаваней пострадали меньше — в обоих случаях Air France там отменила в течение дня не более 20% рейсов.
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