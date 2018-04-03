Сотрудники краевого УФСБ раскрыли аферу при получении бюджетных субсидий на развитие КФХ 

Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. В Краснодарском крае на протяжении многих лет администрация оказывает поддержку фермерским хозяйствам. Это являться одним из приоритетных направлений в политике региона.
Для того, чтобы претендовать на субсидии, необходимо являться либо индивидуальным предпринимателем либо главой КФХ.
Зная об этом, фигурант истории зарегистрировался в 2016 году в налоговой инспекции в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства. Он изготовил подложные документы о том, что якобы приобрел 40 голов крупнорогатого скота. Используя свое служебное положение, аферист сделал и ветеринарное свидетельство, согласно которому приобретенные животные здоровы и перемещены на его хозяйство, расположенное в городе Апшеронске.
В итоге весь пакет документов был подан в уполномоченные ведомства. Кубанец получил государственную выплату в размере более 1,9 миллиона рублей.
Однако все противоправные деяния гражданина попали в поле зрения сотрудников краевого управления ФСБ. В итоге злоумышленник был задержан.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ч.4 ст.159.2 УК РФ).