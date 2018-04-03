Рекультивацию Самосыровской свалки обещают закончить к осени 2018 года

Казанский репортер: последние новости

Наблюдатели сравнили результаты выборов в Казани на обычных участках с данными КОИБов

​Инвестор мусоросжигательного завода в Казани встретится с жителями «Салават Купере» и Осиново

Эльзу Нисанбекову будут судить за сотрудничество с нежелательной организацией