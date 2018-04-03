Рекультивацию Самосыровской свалки обещают закончить к осени 2018 года 

К осени 2018 года завершится рекультивация Самосыровской свалки с высадкой травы, деревьев и кустарников. О ходе проводимых работ сообщил глава комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин. Он подчеркнул, что в рамках заключенного контракта осталось выполнить не более 15 процентов работ. Технический этап рекультивации завершат к 26 апреля. Биологический эта получит утвержденный проект. Напомним, рекультивация свалки проводится с февраля этого года. Летом 2017 года была срезана часть свалочной горы, высотой от 15 до 17 метров. Мусор свозили на заранее подготовленный участок. Сейчас высота свалки достигает 30 метров.