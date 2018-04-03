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Осенью на Самосыровской свалке в Казани посадят шиповник, вишню и черемуху
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Осенью на Самосыровской свалке в Казани посадят шиповник, вишню и черемуху 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Шиповник, вишню, черемуху и сирень планируют посадить на Самосыровской свалке после рекультивации, сообщает пресс-служба исполкома.
В апреле завершается технический этап рекультивации Самосыровской свалки, после которого холм будет засеян травой. Председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин отметил, что высота свалки стала заметно ниже. В ходе рекультивации рабочие срезали 15 м, сделали пологие склоны, на подготовленное место сдвинули сверху грунт, укрыли гидроизоляционной мембраной и засыпали грунтом толщиной около 1 м. По словам Гиниятуллина, до конца апреля осталось выполнить 15% от контрактных обязательств. После технического этапа начнется биологический, который предполагает посев травы, посадку деревьев и кустарников. Искандер Гиниятуллин рассказал, что, когда позволит погода, сюда начнут завозить чернозем.
«Осенью планируем посадить сирень, шиповник, вишню, черемуху, рябину», — сказал он журналистам.
Напомним, сейчас твердые бытовые отходы свозятся на полигон «Восточный».
АиФ Казань: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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