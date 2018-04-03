Ещё
Движение по мосту в Соломенном будет временно ограничено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение по мосту в Соломенном будет временно ограничено 

Карельские вести 15 минут назад
Фото: Карельские вести
На логмозерской переправе с 4 по 5 апреля будут вестись сварочные работы.
В ночное время 4 и 5 апреля будет временно ограничено движение по мосту через Логмозерский пролив, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
Затруднения в пересечении переправы связаны с предстоящими работами по улучшению ее характеристик. С 22 часов 4 апреля до 4 часов утра 5 апреля и с 22 часов 5 апреля до 4 часов утра 6 апреля сотрудники ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» будут производить на мосту в Соломенном приварку дополнительных элементов противоскольжения.
В целях обеспечения безопасности в эти временные промежутки движение автотранспорта и пешеходов через переправу будет затруднено: при пересечении моста возможны задержки, связанные с ведением сварочных работ,
— говорится в сообщении.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Путин признал фальсификации на выборах Алексея Малобродского перевели в СИЗО: на 12 человек — 8 коек Стали известны результаты отбора в театральную школу Олега Табакова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей38
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя133
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт290
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами127
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ134
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение