Движение по мосту в Соломенном будет временно ограничено

На логмозерской переправе с 4 по 5 апреля будут вестись сварочные работы.

В ночное время 4 и 5 апреля будет временно ограничено движение по мосту через Логмозерский пролив, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска

Затруднения в пересечении переправы связаны с предстоящими работами по улучшению ее характеристик. С 22 часов 4 апреля до 4 часов утра 5 апреля и с 22 часов 5 апреля до 4 часов утра 6 апреля сотрудники ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» будут производить на мосту в Соломенном приварку дополнительных элементов противоскольжения.

В целях обеспечения безопасности в эти временные промежутки движение автотранспорта и пешеходов через переправу будет затруднено: при пересечении моста возможны задержки, связанные с ведением сварочных работ,

— говорится в сообщении.