В Казани возбудили дело против экс-координатора штаба Собчак Эльзы Нисанбековой

"Прокуратура Казани возбудила административное дело в отношении Эльзы Нисанбековой по ст. 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", — рассказал представитель пресс-службы.

Как рассказала ТАСС Нисанбекова, прокуратура возбудила в отношении нее дело за участие в организации под названием Open Russia Civic Movement. При этом она отметила, что в этой организации не состоит.

"Прокуратура считает, что я участвую в некой нежелательной организации, конкретно в британской организации с названием Open Russia Civic Movement, но я в ней не состою", — сказала она.

Комментируя ситуацию, Нисанбекова сказала, что пока не решила, будет ли обжаловать постановление прокуратуры.

"У меня есть два варианта — пытаться обжаловать постановление либо дождаться непосредственно суда и уже на суде свою точку зрения озвучивать. Я пока не приняла решение, как я буду действовать. То есть я сейчас буду также советоваться с другими юристами и уже принимать решение", — отметила она.