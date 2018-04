В Казани возбудили дело против экс-координатора штаба Собчак Эльзы Нисанбековой 

"Прокуратура считает, что я участвую в некой нежелательной организации, конкретно в британской организации с названием Open Russia Civic Movement, но я в ней не состою", — сказала она.

Комментируя ситуацию, Нисанбекова сказала, что пока не решила, будет ли обжаловать постановление прокуратуры.

"У меня есть два варианта — пытаться обжаловать постановление либо дождаться непосредственно суда и уже на суде свою точку зрения озвучивать. Я пока не приняла решение, как я буду действовать. То есть я сейчас буду также советоваться с другими юристами и уже принимать решение", — отметила она.

Как сообщалось, ранее Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность «Открытой России». На следующий день Минюст РФ включил в перечень нежелательных в РФ организаций OR (Otkrytaya Rossia, «Открытая Россия», Великобритания ), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США ) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).