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Эльзу Нисанбекову будут судить за сотрудничество с нежелательной организацией
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Эльзу Нисанбекову будут судить за сотрудничество с нежелательной организацией 

Казанский репортер 48 минут назад
Фото: Казанский репортер
В отношении члена федерального совета «Открытой России», руководителя казанского штаба Ксении Собчак в ходе избирательной кампании — Эльзы Нисанбековой, составлен протокол о возбуждении административного дела. Нисанбекову обвиняют в сотрудничестве с организацией, признанной на территории Российской Федерации нежелательной. В распоряжении «Казанского репортера» есть протокол, копию редакции передала Эльза Нисанбекова. В документе отмечено, что рассматривать дело будет судебный участок №3 по Советскому району. Нисанбекова с постановлением не согласна. Она отмечает, что признанные нежелательными на территории России организации «не имеют никакого отношения» к движению «Открытая Россия». В случае решения суда не в свою пользу Нисанбекова готова к обжалованию. «Пока ещё суда не было, это только постановление о возбуждении. К ответственности меня не привлекли, но если это случится, буду обжаловать», — сказала Эльза Нисанбекова «Казанскому репортеру».
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