В Азово-Черноморском бассейне установят новые правила рыбной ловли

В прошлом году производство товарной рыбы в Ростовской области составило 22,1 тысячи тонн. Годом раньше рыбаки поставили на прилавки 20,5 тысячи тонн. Рост на 7,8 процента позволил региону сохранить лидерство в ЮФО. Результат хороший, но предприниматели считают, что он мог быть и лучше, если бы не многочисленные проблемы в организации промысла. Одна из них — сроки закрепления рыбопромысловых участков Цимлянского водохранилища и возможность пролонгации договоров их использования. Рыбаки Ростовской и Волгоградской областей оказались в неравных условиях. В донском регионе такие договоры заключают только на два года, а в Волгоградской области — на 19 лет.

— Конкурс на закрепление рыбопромысловых участков проводился в 2016 году, срок действия договоров истекает, значит, на следующий период его может выиграть другая компания, — пояснил руководитель волгодонского рыбопромыслового предприятия Максим Сивашов. — Мы ухаживали за своими участками, проводили мелиоративную работу, выпускали мальков. Это затратные мероприятия, а уверенности в том, что сможем и в дальнейшем ловить рыбу именно в этих границах, у нас нет. Фактически мы не имеем возможности планировать бизнес на долгий срок.

Волгоградские рыбопромышленники выразили сомнение в том, что деление Цимлянского водохранилища на участки целесообразно.

— Это ограниченная территория, на которой может работать только предприятие, выигравшее конкурс, — сказал заместитель директора одного из волгоградских предприятий Игорь Горбунов . — Но участки неравноценны. Где-то рыбы всегда было много, а где-то о промышленных масштабах лова нет и речи. Да и не читает рыба наши бумажки: сегодня она в одном месте, завтра — в другом. Чтобы ее найти, промысловое судно за день проходит 25 — 30 километров, и не в границах участка, а там, где она есть.

Впрочем, по этому вопросу мнения разделились. Ухаживай за своим участком, будет и рыба, — так считают многие бизнесмены. Главное — обеспечить равные возможности рыбакам соседних регионов. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что у властей Волгоградской области подход более правильный, и ростовчанам надо придерживаться таких же принципов при заключении договоров на следующий срок. В минсельхозе Ростовской области ситуацию понимают, теперь промысловые участки начнут закреплять за рыбопромышленными предприятиями уже не на два года, а на 17 лет, таким образом, в регионах будут ловить рыбу по общим правилам.

— Все договоры, которые сейчас существуют, продолжат свое действие до окончания срока, — сказал Илья Шестаков. — Далее мы передаем больше полномочий субъектам, потому что территория России огромна и везде своя специфика: где-то рыбопромысловые участки нужны, а где-то нет.

По словам Шестакова, право формирования и распределения участков переходит к власти субъектов с 2019 года, поэтому необходимо заранее вместе с рыбаками отработать, на каких водных объектах необходимо формирование рыбопромысловых участков в будущем. Еще одна проблема — распределение квот на вылов. 1 апреля стартует заявочная кампания переоформления договоров пользования долями квот на 15 лет. Продлится она до 10 мая. Сколько можно выловить, не причинив популяции ущерба, ежегодно определяется на научной основе. В Цимлянском водохранилище, например, квоты установлены на вылов шести видов: судака, рыбца, леща, толстолобика, густеры и плотвы. По мнению рыбаков, длительные квоты способствуют притоку инвестиций в строительство и модернизацию судов, а также в развитие перерабатывающей промышленности.

— Если предприятие получило квоту, выполнило все свои обязательства во время ее действия, то она автоматически будет продлена, — пояснил глава рыбопромышленной компании Вячеслав Говоров. — Данная система установилась не сразу. Был период, когда действовал абсолютно непрозрачный механизм распределения квот на рыбодобычу между промысловыми компаниями. Выживали те фирмы, руководители которых были ближе к структурам, принимающим решения. В погоне за квотами дело доходило до криминала. Потом начались аукционы, с которых квоты продавали. Были и бесплатные, но некоторые уходили с торгов по ценам выше стартовых в несколько раз. Рыбакам приходилось идти на поклон к банкирам и брать кредиты под грабительские проценты. Отрасль в целом начала прогорать. Сейчас установился исторический принцип распределения, то есть размер квоты зависит от промысловой истории предприятия — от объема вылова за предшествующие годы. Это помогло навести порядок. Руководители компаний уверены, что в течение долгих лет они могут спокойно работать. Многие задумались об инвестициях в отрасль, например, о строительстве перерабатывающих заводов и судов.

Об этом свидетельствуют и данные Росстата . За десять лет инвестиции в отрасль увеличились в 4,5 раза. В прошлом году они составили около 14 миллиардов рублей. Но существуют в сложившейся системе и свои минусы. Парадокс в том, что организации, у которых есть промысловые участки, не всегда получают доли квот, и ловить приходится ту рыбу, на которую квоты нет. А бывает и так: компании, получавшие квоту, остаются без участков. Предприниматели в большинстве своем считают: организации, имеющие участки, автоматически должны наделяться долями квот. Однако признают, что, если решаться на очередное изменение установившихся правил игры, делать это надо очень осторожно, продумывая их до мелочей. Иначе отрасль может вновь откатиться к положению середины 90-х годов, когда в России общий вылов был 4,5 миллиона тонн, а в Китае , например, 37,5 миллиона.

Немало вопросов у промысловиков вызывает порядок распределения ставных неводов, количество которых определяется каждый год. Рыбаки отмечают необоснованный «дележ» орудий лова между пользователями Ростовской области и Краснодарского края . Илья Шестаков согласился с необходимостью аргументированного подхода в этом вопросе и поручил территориальному управлению проработать тему с юристами Росрыболовства.

— Необходимо найти механизмы регулирования распределения орудий лова, — сказал глава Росрыболовства. — Такой вариант, как аукцион, был бы наиболее прозрачным. Может быть, нужно привязать количество орудий лова к долям квот пользователя и провести аукцион. Либо предусмотреть другие способы, но обязательно с четкими критериями.

Кроме того, промысловики считают, что сроки путины должны быть подвижными в зависимости от погоды. В шторм суда не выходят в свою акваторию, а время-то идет. Однако по действующему законодательству возможности оперативно переносить сроки промысла, закрепленные в бассейновых правилах рыболовства, нет. Для этого требуется как минимум три месяца, учитывая общественные слушания и все стадии межведомственного согласования. Сейчас разрабатываются изменения в федеральное законодательство, которые сделают это возможным. Ведь ни погода, ни рыба не подстраиваются под сроки бюрократических процедур.