Новый главный ветврач Дона назначен губернатором

До недавнего времени он занимал пост директора Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом. Владимир Жилин имеет опыт руководящей работы на различных должностях в областном управлении ветеринарии и соответствующее образование. Он окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария».