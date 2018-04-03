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Новый главный ветврач Дона назначен губернатором
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Новый главный ветврач Дона назначен губернатором 

Деловое сообщество 51 минуту назад
Сегодня, 3 апреля, губернатор Василий Голубев подписал приказ о назначении нового главного ветврача региона. Начальником управления ветеринарии Ростовской области стал Владимир Жилин.
До недавнего времени он занимал пост директора Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом. Владимир Жилин имеет опыт руководящей работы на различных должностях в областном управлении ветеринарии и соответствующее образование. Он окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария».
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