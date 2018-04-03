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Первые комары и первоцветы появились в московских парках и лесах
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Первые комары и первоцветы появились в московских парках и лесах 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Первые комары и первоцветы появились в московских парках и лесах, сообщили РИА Новости в «Мосприроде» во вторник.
На особо охраняемых природных территориях, по словам специалистов учреждения, снег начал быстро оседать, и, в частности, на полянах в Битцевском лесу за предыдущую неделю снег осел примерно на 20-25 сантиметров, а у стволов деревьев снег полностью растаял.
"В Битцевском лесу появились первые проталины, а на них заметили дождевых червей. Их появление поможет прокормиться пернатым, в первую очередь, скворцам. Сегодня в Битцевском лесу сотрудники «Мосприроды» заметили белую трясогузку — птицу, которая одной из первых прилетает к нам весной. Там же заметили первых комаров", — рассказали в «Мосприроде».
Как отметили специалисты, обильные зимние осадки и задержавшиеся холода сказались на сроках пробуждения первоцветов. Так, мать-и-мачеха, которая обычно цветет уже в конце марта, в этом году начала встречаться только сейчас, например, в Бутово. Цветение других растений также запаздывает.
Несмотря на то, что весна в этом году поздняя, дикие животные чувствуют себя хорошо, но пока не спешат менять зимнюю «одежду» на летнюю, рассказали в «Мосприроде».
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