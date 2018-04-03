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Mail.Ru и Роскосмос запускают «Письма в космос»
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Mail.Ru и Роскосмос запускают «Письма в космос» 

Ferra.ru 54 минуты назад
Почта Mail.Ru и Роскосмос объявили о запуске проекта «Письма в космос» в преддверии Дня космонавтики. В рамках проекта, желающие могут отправить послание космонавтам на Международную космическую станцию. Авторы самых интересных вопросов получат ответы из «первых уст».
Писать космонавтам можно о чем угодно: поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии. Отправить письмо на МКС можно до 11 апреля включительно на сайте проекта cosmos.mail.ru через специальную форму.
Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые сейчас находятся на станции, выберут лучшие письма и запишут видеоответ. Ролик появится на сайте проекта 12 апреля — в День космонавтики.
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