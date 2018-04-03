Ещё
Свердловчанин «заминировал» поезд из-за борсетки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловчанин «заминировал» поезд из-за борсетки 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
В Красноуральске будут судить 23-летнего лжеминера, который сообщил о бомбе в поезде «Новый Урангой — Москва». Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Житель Красноуральска ехал в поезде № 109, идущий в сторону Москвы. Он вышел на станции в Екатеринбурге и только через четыре часа вспомнил, что оставил в вагоне свою борсетку. Мужчина позвонил в «РЖД», где ему сообщили, что забрать забытую вещь можно только по прибытии поезда на конечную.
Так долго ждать мужчине не захотелось. Он снова позвонил на дежурный номер и сообщил, что в 18 вагоне поезда заложена бомба. Отметим, что он указал именно то место на котором ехал. В тому времени поезд уже был на станции Кунгур Пермского края. Его пришлось остановить, пассажиров эвакуировать, а весь состав проверить.
Кинологи с собаками проверили все углы и нашли борсетку лжеминера. В ней было два телефона и документы, которые помогли оперативникам безошибочно выследить злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Культ личности и избавление от друзей. Самые неблаговидные поступки экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Отец Литвиненко объяснил улучшение здоровья Юлии Скрипаль «Отмечают Радоницу»: 17 апреля на Кубани объявлен нерабочим днем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей54
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт285
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами132
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ133
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение