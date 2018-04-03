Свердловчанин «заминировал» поезд из-за борсетки

Красноуральске будут судить 23-летнего лжеминера, который сообщил о бомбе в поезде «Новый Урангой — Москва ». Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Житель Красноуральска ехал в поезде № 109, идущий в сторону Москвы. Он вышел на станции в Екатеринбурге и только через четыре часа вспомнил, что оставил в вагоне свою борсетку. Мужчина позвонил в « РЖД », где ему сообщили, что забрать забытую вещь можно только по прибытии поезда на конечную.

Так долго ждать мужчине не захотелось. Он снова позвонил на дежурный номер и сообщил, что в 18 вагоне поезда заложена бомба. Отметим, что он указал именно то место на котором ехал. В тому времени поезд уже был на станции Кунгур Пермского края . Его пришлось остановить, пассажиров эвакуировать, а весь состав проверить.

Кинологи с собаками проверили все углы и нашли борсетку лжеминера. В ней было два телефона и документы, которые помогли оперативникам безошибочно выследить злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело.