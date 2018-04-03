В Подмосковье бесплатно покажут десятки новых российских мультфильмов 

В апреле в Московской области проходит масштабный фестиваль мультипликации «Весенний мультипарад», сообщает «Интерфакс». Мильтики показывают на различных площадках в 12 подмосковных муниципалитетах, сообщила замдиректора «Мособлкино» Екатерина Ермолаева.
Она уточнила, что фестиваль пройдет с 1 по 15 апреля. «В этом году в нем примут участие площадки Дмитровского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Сергиево-Посадского районов, а также городских округов Зарайск, Звенигород, Истра, Клин, Коломна, Мытищи, Пущино и Шаховская», — отметила Ермолаева.
В частности, посмотреть новые анимационные ленты дети и взрослые смогут в домах культуры, в культурно-досуговых центрах, школах и библиотеках.
«Показываем мультфильмы, которые участвовали в этом году в XXIII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале (…) В программе «Весеннего мультипарада» — порядка 30 короткометражек, собранных в программы для разных возрастов», — отметила замдиректора «Мособлкино».
Интересно на фестивале будет детям разных возрастов — и 0+, и 6+, и 12+. Вход на все кинопоказы бесплатный.
Тем временем «МИР 24» решил узнать, какие мультфильмы могли бы войти в список нематериальных ценностей, какие мультики зрители считают национальным достоянием. Голосуйте!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM