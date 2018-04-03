Ещё
В Подмосковье бесплатно покажут десятки новых российских мультфильмов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье бесплатно покажут десятки новых российских мультфильмов 

Мир24 52 минуты назад
В апреле в Московской области проходит масштабный фестиваль мультипликации «Весенний мультипарад», сообщает «Интерфакс». Мильтики показывают на различных площадках в 12 подмосковных муниципалитетах, сообщила замдиректора «Мособлкино» Екатерина Ермолаева.
Она уточнила, что фестиваль пройдет с 1 по 15 апреля. «В этом году в нем примут участие площадки Дмитровского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Сергиево-Посадского районов, а также городских округов Зарайск, Звенигород, Истра, Клин, Коломна, Мытищи, Пущино и Шаховская», — отметила Ермолаева.
В частности, посмотреть новые анимационные ленты дети и взрослые смогут в домах культуры, в культурно-досуговых центрах, школах и библиотеках.
«Показываем мультфильмы, которые участвовали в этом году в XXIII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале (…) В программе «Весеннего мультипарада» — порядка 30 короткометражек, собранных в программы для разных возрастов», — отметила замдиректора «Мособлкино».
Интересно на фестивале будет детям разных возрастов — и 0+, и 6+, и 12+. Вход на все кинопоказы бесплатный.
Тем временем «МИР 24» решил узнать, какие мультфильмы могли бы войти в список нематериальных ценностей, какие мультики зрители считают национальным достоянием. Голосуйте!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
У кредиторов появился доступ к профилям пользователей «ВКонтакте» Спасал людей и искал йети: интересные факты про Амана Тулеева «На пути прогресса»: Туркменистан развивает химическую отрасль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей44
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя136
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами131
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ139
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение