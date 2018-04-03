В Подмосковье бесплатно покажут десятки новых российских мультфильмов

Звенигород, Истра, Клин, Коломна, Мытищи, Она уточнила, что фестиваль пройдет с 1 по 15 апреля. «В этом году в нем примут участие площадки Дмитровского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Сергиево-Посадского районов, а также городских округов Зарайск Пущино и Шаховская», — отметила Ермолаева.

В частности, посмотреть новые анимационные ленты дети и взрослые смогут в домах культуры, в культурно-досуговых центрах, школах и библиотеках.

«Показываем мультфильмы, которые участвовали в этом году в XXIII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале (…) В программе «Весеннего мультипарада» — порядка 30 короткометражек, собранных в программы для разных возрастов», — отметила замдиректора «Мособлкино».

Интересно на фестивале будет детям разных возрастов — и 0+, и 6+, и 12+. Вход на все кинопоказы бесплатный.

Тем временем «МИР 24» решил узнать, какие мультфильмы могли бы войти в список нематериальных ценностей, какие мультики зрители считают национальным достоянием. Голосуйте!

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