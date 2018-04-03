Польские власти не представят 10 апреля окончательный отчет по Ту-154

Ранее польские власти обещали, что 10 апреля — в восьмую годовщину трагедии — будет представлен окончательный отчет о причинах смоленской авиакатастрофы.

"Не будет окончательного отчета по делу смоленской катастрофы в восьмую годовщину трагедии, 10 апреля текущего года", — сказал Качиньский.

Он пояснил, что 10 апреля будет представлен «частичный отчет, который покажет, что, несомненно, уже установлено».

При этом половина поляков не верят в версию о том, что причиной смоленской катастрофы стал теракт. Это следует из опроса, проведенного социологической лабораторией Millward Brown по заказу телекомпании TVN: 38% респондентов ответили «решительно нет» на вопрос о теракте как причине аварии, 21% ответили «скорее нет», 12% ответили на соответствующий вопрос «решительно да», а 14% дали ответ «скорее да», 15% опрошенных ответили, что не готовы назвать причину катастрофы.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.