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На Пасху изменится расписание воронежских электричек
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На Пасху изменится расписание воронежских электричек
АиФ
1 час назад
Фото:
АиФ
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7 и 8 апреля из-за празднования Пасхи изменится расписание воронежских электричек, сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».
Электрички №6639 «Воронеж-1 — Рамонь» и №6348 «Рамонь — Воронеж-1» вместо 7 апреля будут курсировать 8 апреля.
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