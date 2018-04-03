Китай поддержал ответ Москвы на высылки российских дипломатов

Во вторник по нему высказались официальные лица Китая , которые в подобных деликатных случаях обычно стараются проявлять осторожность. На этот раз в Пекине однозначно заявили, что ответные действия Москвы были адекватными, и призвали всех, от кого это зависит, «как можно скорее установить истину» о происшествии в Солсбери.

"По делу Скрипаля так и не было достигнуто взаимопонимание. Действия России в ответ на высылку ее дипломатов из ряда стран и дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер", — признал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. При этом китайский дипломат призвал все стороны «отказаться от мышления холодной войны» и «устранить разногласия путем диалога, на основе равноправия и взаимного уважения».

Как раз для прояснения всех обстоятельств этого дела российская сторона официально направила конкретные вопросы Британии, которая по-прежнему не делится с Москвой результатами собственного расследования, Франции , которая неожиданно к нему подключилась, а также в технический секретариат Организации по запрещению химоружия. Напомним, что по просьбе британцев группа экспертов техсекретариата посетила Альбион со специальной миссией. Однако, как подтвердил в интервью «РГ» постпред России при ОЗХО Александр Шульгин , до сих пор эта экспертиза проводилась крайне непрозрачно. Намерен ли техсекретариат поделиться с Москвой своими выводами, какие конкретно улики и образцы передала Великобритания специалистам из Гааги , соблюдалась ли должным образом процедура отбора проб — вот лишь некоторые из этих вопросов. Вчера в пресс-службе ОЗХО подтвердили, что составляют на них ответы и даже оперативно передадут их в постпредство. Между тем в среду Россия созывает внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, чтобы еще раз попытаться обсудить с западными странами все обстоятельства, связанные с «делом Скрипалей».

Действия России в ответ на высылку ее дипломатов из ряда стран носили сбалансированный характер

Тем временем в британских СМИ появляются все новые спекуляции на тему их отравления — одна фантастичней другой. До сих пор Лондон не озвучил ни одной официальной версии того, каким именно способом на экс-агента и его дочь могло быть совершено покушение. Зато в многочисленных утечках со ссылкой на «анонимные источники» сообщалось то о яде на дверной ручке дома Скрипаля, то о распыленном в салоне его машины порошке, то о некой ампуле со смертоносным газом, подброшенной в косметичку Юлии. Согласно же последним «догадкам», отравляющее вещество якобы находилось в… упаковке гречки, привезенной дочерью Скрипаля из России. На Смоленской площади не раз говорили о том, что подобные вбросы, не подкрепленные никакими доказательствами, целенаправленно настраивают общественное мнение на Западе против России. При этом российским дипломатам безо всяких причин было отказано в консульском доступе к пострадавшим на территории Британии гражданам РФ.

Прочитано