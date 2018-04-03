Китай поддержал ответ Москвы на высылки российских дипломатов 

Во вторник по нему высказались официальные лица Китая, которые в подобных деликатных случаях обычно стараются проявлять осторожность. На этот раз в Пекине однозначно заявили, что ответные действия Москвы были адекватными, и призвали всех, от кого это зависит, «как можно скорее установить истину» о происшествии в Солсбери.
"По делу Скрипаля так и не было достигнуто взаимопонимание. Действия России в ответ на высылку ее дипломатов из ряда стран и дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер", — признал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. При этом китайский дипломат призвал все стороны «отказаться от мышления холодной войны» и «устранить разногласия путем диалога, на основе равноправия и взаимного уважения».
Как раз для прояснения всех обстоятельств этого дела российская сторона официально направила конкретные вопросы Британии, которая по-прежнему не делится с Москвой результатами собственного расследования, Франции, которая неожиданно к нему подключилась, а также в технический секретариат Организации по запрещению химоружия. Напомним, что по просьбе британцев группа экспертов техсекретариата посетила Альбион со специальной миссией. Однако, как подтвердил в интервью «РГ» постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, до сих пор эта экспертиза проводилась крайне непрозрачно. Намерен ли техсекретариат поделиться с Москвой своими выводами, какие конкретно улики и образцы передала Великобритания специалистам из Гааги, соблюдалась ли должным образом процедура отбора проб — вот лишь некоторые из этих вопросов. Вчера в пресс-службе ОЗХО подтвердили, что составляют на них ответы и даже оперативно передадут их в постпредство. Между тем в среду Россия созывает внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, чтобы еще раз попытаться обсудить с западными странами все обстоятельства, связанные с «делом Скрипалей».
Действия России в ответ на высылку ее дипломатов из ряда стран носили сбалансированный характер
Тем временем в британских СМИ появляются все новые спекуляции на тему их отравления — одна фантастичней другой. До сих пор Лондон не озвучил ни одной официальной версии того, каким именно способом на экс-агента и его дочь могло быть совершено покушение. Зато в многочисленных утечках со ссылкой на «анонимные источники» сообщалось то о яде на дверной ручке дома Скрипаля, то о распыленном в салоне его машины порошке, то о некой ампуле со смертоносным газом, подброшенной в косметичку Юлии. Согласно же последним «догадкам», отравляющее вещество якобы находилось в… упаковке гречки, привезенной дочерью Скрипаля из России. На Смоленской площади не раз говорили о том, что подобные вбросы, не подкрепленные никакими доказательствами, целенаправленно настраивают общественное мнение на Западе против России. При этом российским дипломатам безо всяких причин было отказано в консульском доступе к пострадавшим на территории Британии гражданам РФ.
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Отношения между Соединенными Штатами и Россией переживают не лучшие времена, но говорить о новой холодной войне все же не приходится. И Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы избежать всеобъемлющего противостояния с Москвой. С таким заявлением на страницах издания National Interest выступил бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана, а ныне старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Дуг Бэндоу. По его мнению, до этого и не дойдет, «если Вашингтон не будет разжигать конфронтацию, проводя экспансионистскую политику в тех сферах, которые Россия считает для себя жизненно важными». Экс-советник Рейгана признает, что сейчас в отношениях двух государств нет главного компонента холодной войны — идеологического, при этом «Америка остается агрессивной на международной арене, пытаясь перекроить мир по своим лекалам или, по крайней мере, в своих интересах». «Российская Федерация — слишком важная страна, чтобы ее можно было рассматривать как врага. Никто не выиграет от нового конфликта — ни холодного, ни горячего», — заключает эксперт.