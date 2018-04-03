В день своего 90-летия ветеран ВОВ получил поздравления от депутата Мосгордумы и единороссов

31 марта депутат Мосгордумы Павел Поселёнов и партийцы Можайского района были приглашены в гости к ветерану на празднование юбилея.

Свой 90-летний юбилей отметил полковник Советской армии, кандидат военных наук, лауреат премии им. М. В. Фрунзе , «Почетный житель» Можайского района Виктор Михайлович Башилов.

За большим праздничным столом, где собрались друзья и товарищи Виктора Михайлович, представитель депутата Мосгордумы Роман Гудяков пожелал ему крепкого здоровья, счастья и постоянной заботы со стороны родных и близких, и вручил поздравительное письмо. В нем, в частности, говорится:

"Уважаемый Виктор Михайлович!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летним юбилеем и выражаю глубочайшую признательность как участнику Великой Отечественной войны, прошедшему с боями до самого Берлина и принимавшему участие в освобождении Белоруссии Литвы и Восточной Пруссии. Низкий Вам поклон и искренняя благодарность за нашу Победу и послевоенное возрождение страны.

Депутат Московской Городской Думы П. А. Поселёнов"

Член Регионального политсовета Партии «Единая Россия» Яна Капитонова вручила ветерану поздравила с Днем рождения юбиляра от лица партийцев Можайского района: «Виктор Михайлович, примите искренние поздравления с днем рождения и наилучшие пожелания! Сегодняшнее поколение молодежи действительно гордится Вашим поколением — поколением юных героев и победителей, которые, как Вы приняли Военную присягу, когда Вам и не было шестнадцати, и с честью прошли испытания Великой Отечественной войны». Виктору Михайловичу было вручено «Благодарственное письмо» от партийцев и сувениры к дню рождения. Виктор Михайлович был тронут вниманием со стороны органов власти. «Я прожил долгую и трудную жизнь, многое повидал. Мои одноклассники рвались на фронт защищать Отчество, потому, что уже тогда в пятом классе начинали готовить будущих защитников. Работали тематические военные кружки ПВО, ПВХО. В шестом классе в одиннадцать лет я и мои многие одноклассники уже имели знак отличия „Ворошиловский стрелок“. Сегодня в школах необходимо возродить военную подготовку и воспитывать патриотов своей Страны. Молодому поколению желаю быть патриотами и учиться защипать свое Отчество».

В этот день — поздравления и подарки приходили отовсюду.