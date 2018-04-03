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Что подарил Джастин Бибер маме на день рождения?
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Что подарил Джастин Бибер маме на день рождения? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В доме Джастина Бибера грядёт вечеринка. Его маме Петти! О ней фанаты знают наверняка не меньше, чем о самом певце. И все, потому что сам Джастин часто выставляет с ней фотографии в социальных сетях. Например, с отдыха на Мальдивах. В тот день они ещё катались на яхте. В это время Петти ещё сломала ногу и любящий сын за ней ухаживал. Даже язык не поворачивается назвать его маменькиным сынком.
Наоборот, такое отношение со стороны Джастина крайне мило! Но, самое главное, певец часто появляется с мамой на красных дорожках. На премии года они оба выглядели сдержано, но очень стильно. Петти была в бардовом платье, которое украшали серьги с огромными брильянтами, а Джастин оделся во все чёрное. Образ дополняла серебряная цепочка. Или, например, их совместный выход на премьере фильма Джастина в, запомнился надолго. Певец в серебряных лоферах и Петти в золотом платье с чёрным поясом на талии.
Но не только Джастин выкладывает фото с мамой. Петти тоже не отстаёт! Недавно она поделилась снимком, который стоит на камине в доме их семейного друга. Джастин на нем ещё такой маленький, но такой милый. Глядя на эти фото, даже и не верится, что когда-то они были в ссоре. Но сейчас это в прошлом, а поклонники снова могут лайкать их милые фото в Инстаграм. Как сообщили западные СМИ Джастин купил в подарок любимой маме подвеску с её любимым камнем. Мы также поздравляем красотку Петти и главный её подарок — это успешный и добрый сын.
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