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АРБ предлагает создать межведомственную комиссию по защите банковской конкуренции
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АРБ предлагает создать межведомственную комиссию по защите банковской конкуренции 

Банки.ру 1 час назад
Ассоциация российских банков предлагает создать межведомственную комиссию по защите банковской конкуренции, заявил на съезде АРБ ее глава Гарегин Тосунян. По его словам, при совете ассоциации есть комитет по этике, однако для защиты конкуренции этого недостаточно.
«Мы предлагаем создать межведомственную комиссию по конкуренции и защите интересов участников финансового рынка при Банке России, или при ФАС России, или при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей. Работа этой комиссии будет направлена на обеспечение честной конкуренции среди банков, помимо защиты конкуренции, комиссия должна стать дополнительной площадкой для обсуждения разногласий между регулятором и финансовыми институтами», — заявил Тосунян.
В состав комиссии, подчеркнул он, помимо АРБ должны войти представители торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», НАУФОР, ассоциации «Россия» и др.
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