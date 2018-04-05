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Влад Кадони получил по носу от участницы «Дома-2»
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Влад Кадони получил по носу от участницы «Дома-2» 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ведущий «Дома-2» Влад Кадони получил травму прямо во время работы на шоу. Виновницей этого стала пышнотелая участница телестройки Александра Черно. Телеведущему пришлось покинуть студию, так как у него пошла кровь из носа.
Только Влад Кадони сделал ринопластику, как тут же его нос подвергся удару. Во время шоу участница проекта Алексанра Черно выполняла задание в рамках конкурса «Свадьба на миллион». Безусловно, ведущий следил за процессом и стоял рядом с конкурсанткой. Девушке нужно было слезть с куба, а Кадони, как истинный джентльмен, предложил ей свою помощь. В какой-то момент крупногабаритная девушка задела мужчину, случайно, а, может, и специально ударив его по носу. Телеведущему пришлось покинуть съемку, так как из носа пошла кровь.
Кто-то из подписчиков считает, что таким образом Александра отомстила Кадони за былые обиды, ведь мужчина довольно часто «подкалывал» девушку и нелестно высказывался о её фигуре. Другие же пользователи рунета и вовсе сочли, что это был розыгрыш, потому что в «Доме-2», по их мнению, всё происходит по сценарию и ради привлечения зрителей. «Для всех фанатов Дома 2 вынужден сообщить, что первые две недели апреля меня не будет благодаря этому человеку», — написал в сети Влад. Фанаты пожелали Кадони скорейшего выздоровления и понадеялись, что ему не придется делать повторную операцию, ведь это может неблагоприятно сказаться на его здоровье. Комментирующие признались, что если бы не было ринопластики, то и травма не была бы такой серьезной.
Кстати, пользователи сети обеспокоены и здоровьем экс-участницы «Дома-2» Екатерины Колисниченко, которая не выходит из кабинетов пластических хирургов. Женщина решилась на очередную операцию, взволновав тем самым своих поклонников.
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