Влад Кадони получил по носу от участницы «Дома-2»

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони получил травму прямо во время работы на шоу. Виновницей этого стала пышнотелая участница телестройки Александра Черно. Телеведущему пришлось покинуть студию, так как у него пошла кровь из носа.

Только Влад Кадони сделал ринопластику, как тут же его нос подвергся удару. Во время шоу участница проекта Алексанра Черно выполняла задание в рамках конкурса «Свадьба на миллион». Безусловно, ведущий следил за процессом и стоял рядом с конкурсанткой. Девушке нужно было слезть с куба, а Кадони, как истинный джентльмен, предложил ей свою помощь. В какой-то момент крупногабаритная девушка задела мужчину, случайно, а, может, и специально ударив его по носу. Телеведущему пришлось покинуть съемку, так как из носа пошла кровь.

Кто-то из подписчиков считает, что таким образом Александра отомстила Кадони за былые обиды, ведь мужчина довольно часто «подкалывал» девушку и нелестно высказывался о её фигуре. Другие же пользователи рунета и вовсе сочли, что это был розыгрыш, потому что в «Доме-2», по их мнению, всё происходит по сценарию и ради привлечения зрителей. «Для всех фанатов Дома 2 вынужден сообщить, что первые две недели апреля меня не будет благодаря этому человеку», — написал в сети Влад. Фанаты пожелали Кадони скорейшего выздоровления и понадеялись, что ему не придется делать повторную операцию, ведь это может неблагоприятно сказаться на его здоровье. Комментирующие признались, что если бы не было ринопластики, то и травма не была бы такой серьезной.