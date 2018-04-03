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Участница «Дома‐2» сломала нос ведущему Владу Кадони
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Участница «Дома‐2» сломала нос ведущему Владу Кадони 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александра Черно, участница телепроекта «Дом‐2», ударила в нос ведущего Влада Кадони, который совсем недавно сделал ринопластику. Случай произошел на съемках выпуска «Свадьбы на миллион». Об этом 3 апреля сообщил портал «Дни.ру».
Девушки должны были пройти ряд трудных заданий, чтобы выиграть главный приз. Во время выполнения одного из них участница случайно задела Кадони, который стоял рядом. Черно ударила ведущего с такой силой, что у него пошла кровь из носа.
Позже поклонники шоу предположили, что Александра специально стукнула Кадони, так как раньше он любил подшучивать над ее полнотой. Другие считают, что Влад и Саша таким образом разыграли зрителей.
В начале февраля участника «Дома‐2» Илью Яббарова обвинили в неуплате алиментов на сумму более 100 тысяч рублей. Его объявили в розыск. Молодому человеку запретили выезд за границу и приостановили действие его водительских прав.
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