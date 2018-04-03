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Сделавшему ринопластику Кадони «подрихтовали» нос
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Сделавшему ринопластику Кадони «подрихтовали» нос 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Шоу «Дом-2» уже давно снискало себе славу одной из самых агрессивных программ на телевидении. Участники телестройки не стесняются устраивать скандалы и потасовки. Однако, как выяснилось, от подобных действий порой могут пострадать и ведущие передачи.
Во время съемок выпуска «Свадьба на миллион» произошел инцидент, в результате которого сделавший не так давно ринопластику Влад Кадони получил травму носа. Происшествие случилось на этапе, когда девушкам предстояло сразиться за главную награду, выполнив сложные задания.
В рамках состязаний претенденткам на приз нужно было ползать по полу вместе с пресмыкающимися и насекомыми, петь хиты Бузовой и заниматься на велотренажерах. В результате одна из девушек — Саша Черно — случайно заехала рукой по носу Владу Кадони. Удар был настолько ощутимым, что у ведущего телестройки хлынула кровь.
Зрители шоу заподозрили Черно в злом умысле, припомнив, что Влад неоднократно глумился над габаритами участницы «Дома-2». Некоторые из них решили, что таким способом девушка решила «подрихтовать» нос Кадони, который сделал ринопластику в прошлом году. Другие же просто сочли, что ведущий и звезда телестройки устроили розыгрыш, пишет сайт Dni.ru.
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