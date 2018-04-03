Звезды, которые много раз вступали в брак (удачно и не очень)

Ларри Кинг знает не только, как разговорить кого угодно, но и как уговорить кого угодно выйти за него замуж. Легендарный телеведущий был женат аж восемь (восемь, Карл!) раз. Причем дважды на одной и той же женщине. «Я воспитан в старых традициях: если женщина нравится и ты хочешь быть с ней — женись», — озвучил журналист свою позицию в одном из интервью.

Вокруг этой кареглазой бестии всегда было много ухажеров, но сводить звезду «Кабаре» под венец удалось лишь четверым. В 1967 году она вышла замуж за певца Питера Аллена. Брак продлился 7 лет. Вторым мужем актрисы стал режиссер Джека Хейли-младший, после него был скульптор Марк Джеро.

В четвертый раз Лайза вышла за комика Дэвида Геста и, кажется, с ним и обрела настоящее женское счастье. Во всяком случае еще раз вступать в брак она не планирует. «Если я снова выйду замуж, пристрелите меня», — попросила Миннелли в одном из интервью.

Для Билли Боба Торнтона Анджелина Джоли в свое время стала пятой женой. Он, как и многие творческие люди, был человеком увлекающимся, но всегда старался доводить начатое дело до логического конца.

Он был женат на подруге детства Мелиссе Ли Гатлин, актрисах Тони Лоуренс и Синде Уильямс, модели Playboy Питре Черняк и уже упомянутой нами Анджелине Джоли. В 2014 году Билли официально оформил отношения с кукловодом Кони Англанд. Посмотрим, насколько долго продлится этот брак.

Кристи Бринкли (была замужем 4 раза)

Говорят, Кристи Бринкли в свое время послужила прототипом знаменитой куклы Барби. Заполучить длинноногую блондинку мечтали миллионы мужчин по всему миру, поэтому у Кристи был большой выбор. Мужчины писали ей песни, устраивали грандиозные сюрпризы, словом, делали все, чтобы удержать модель рядом как можно дольше.

Принимать предложения руки и сердца ей приходилось четырежды. Она была замужем за французским художником Жаном-Франсуа Алю, певцом Билли Джоэлом, агентом по недвижимости Ричардом Тубманом и архитектором Питером Куком.