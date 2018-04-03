Строительство моста Благовещенск — Хэйхэ (КНР) получит господдержку

Такое решение принято по результатам отбора Минвостокразвития, объявленного в январе 2018 года. Как пояснили в пресс-службе правительства Амурской области , проект получит государственную нефинансовую поддержку, но это повысит его привлекательность для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций и снизит риски административных барьеров, в том числе при получении льгот и преференций по программам господдержки федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Мостовой переход Благовещенск — Хэйхэ спроектирован как сталежелезобетонный мост с двухполосной автодорогой. Длина основного сооружения через Амур без подъездных дорог — 1080,66 м (в том числе на территории Китая — 540,33 м, России — 540,33 м), ширина — 14,5 м. Планируется, что мост откроют в декабре 2019 года.

Проект ориентировочно оценивается в 16 млрд руб. До последнего времени его финансирование предусматривалось, главным образом, за счет средств китайских банков. Возврат предполагается за счет платы за проезд по будущему мосту (тарифы утвердят правительства приграничных регионов). При этом областные власти предлагают беспрепятственно пересекать мостовой переход на личном автотранспорте, что будет генерировать дополнительный трафик.