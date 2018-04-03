ЦБ предложил предпринимателям привлекать финансирование через ICO

Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках съезда Ассоциации российских банков (АРБ).

«Что касается доступа к финансированию, мы считаем, что здесь нужно идти по пути ICO, которое, в том числе, мы как Банк России и предлагаем в рамках закона о цифровых активах и о краудфандинге. Есть проекты, которые не требуют такой сложной подготовки, такого количества документов, как IPO. Если компания реально хочет сделать бизнес, мы считаем, что абсолютно законно надо поддерживать такое желание и более того давать инструмент привлечения инвестирования, как ICO, например, через токены», — сказала она.

Скоробогатова подчеркнула, что при этом должен быть соблюдён минимальный набор требований для защиты инвесторов.

«С правовой точки зрения у нас сейчас нет описанных механизмов, как это должно работать, и где, на какой стороне ответственность. Это надо делать уже в кратчайшие сроки», — подвела итог Скоробогатова.