Ройзман рассказал о своих планах после ухода с поста мэра Екатеринбурга

«Я умею сам зарабатывать деньги. Я справлюсь. Я из бизнеса. Выстрою свою работу, буду заниматься своей семьёй, своими музеями, научной работой, исследовательской работой. Мне есть, чем заняться».

Он добавил, что продолжит заниматься общественными работами и помогать людям.

«У меня создан фонд Ройзмана, очень сильная команда. Много людей. Я ту работу не брошу, это мой город».

На вопрос ведущего о продолжении политической деятельности на федеральном уровне, Розман ответил:

«Не зарекаюсь».