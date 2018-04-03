Ройзман рассказал о своих планах после ухода с поста мэра Екатеринбурга 

«Я умею сам зарабатывать деньги. Я справлюсь. Я из бизнеса. Выстрою свою работу, буду заниматься своей семьёй, своими музеями, научной работой, исследовательской работой. Мне есть, чем заняться».
Он добавил, что продолжит заниматься общественными работами и помогать людям.
«У меня создан фонд Ройзмана, очень сильная команда. Много людей. Я ту работу не брошу, это мой город».
На вопрос ведущего о продолжении политической деятельности на федеральном уровне, Розман ответил:
«Не зарекаюсь».
Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов главы города. Согласно принятым поправкам, теперь градоначальника будут избирать депутаты гордумы, при этом кандидаты на пост мэра будет предлагать конкурсная комиссия. Полномочия Евгения Ройзмана на посту мэра Екатеринбурга истекают в этом году.